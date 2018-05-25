Без Зеленського і Кошового: хто увійшов в "Жіночий Квартал"

Студія "Квартал 95" придумала і запустила у виробництво новий масштабний розважальний телепроект "Жіночий Квартал". Зйомки перших випусків відбулися в травні у Туреччині, в рамках щорічного фестивалю "Весело 2018". Ефір нового проекту відбудеться на каналі "1+1" у новому сезоні.

"Жіночий Квартал" – це велике концертне гумористичне і музичне шоу, в якому правлять бал представниці прекрасної статі. Як кажуть автори нового проекту – це "територія жінок, де вони головні, вони завжди мають рацію і елегантно жартують про те, що їм насправді цікаво".

14 красивих, розумних і талановитих акторок різних жанрів будуть жартувати про те, що важливо для кожної сучасної жінки – про сім'ю, заміжжя, побут, красу, любов і секс, і, звичайно, про чоловіків.

Тетяна Песик, Анастасія Оруджева і Олександра Машлятіна Фото: прес-служба

Еліна Мбані, Лалі Ергемлідзе, Віра Кекелія і Марта Адамчук Фото: прес-служба

Серед учасниць нового гумористичного проекту - актриса "Вечірнього Кварталу" Олена Кравець, вокалістки "Голосу країни" на "1+1" Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані і Лалі Ергемлідзе, актриса серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова-Кияшко, зірки "Ліги сміху" Анастасія Оруджева, Тетяна Песик, Ірина Сопонару, Лера Товстолес, Катерина Нікітіна та Олександра Машлятіна, актриса "Вечірнього Києва" Настя Коротка, а також актриса Молодого театру Анастасія Євтушенко.

Цікаво, що над сценарієм "Жіночого Кварталу" працює авторська група, до складу яких входять і учасниці проекту.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Олена Кравець знялася в професійній фотосесії .