Без п'яти хвилин 50-річна Дженніфер Лопес виходить заміж

Голлівудська актриса та співачка Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем - бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара зіграє весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб.

У своєму Instagram Лопес опублікувала знімок обручки. У свою чергу, на особистій сторінці в Instagram фотографією поділився і її майбутній чоловік. "Вона сказала "Так", - прокоментував знімок спортсмен.

Лопес і Родрігес познайомилися 14 років тому, проте їх відносини почалися тільки у 2017-му. Для Лопес, якій цього літа виповниться 50, цей шлюб стане вже четвертим.

На сьогоднішній день артистка є матір'ю близнюків, які народилися в шлюбі зі співаком Марком Ентоні. У Родрігеса також є дві дочки. Дата весілля поки що залишається невідомою.

Всього за 8 годин Instagram-пост Лопес з радісною звісткою зібрав більше 3,5 мільйонів лайків. У коментарях шанувальники зірки кинулися вітати пару з прийдешнім весіллям.

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