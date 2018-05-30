Бессона звинуватили у зґвалтуванні: розкрита брехня постраждалої

Актрису Сенд Ван Рой, яка звинуватила французького режисера, сценариста та продюсера Люка Бессона у зґвалтуванні, викрили у брехні.

Раніше артистка стверджувала, що режисер накачав її наркотиками, в зв'язку з чим слідство провело токсикологічний аналіз крові постраждалої. Про його результати розповіло видання Le Figaro.

Сенд Ван Рой стверджує, що вони з Люком зустрілися в готелі, де Бессон пригостив її чаєм. За словами актриси, в напій було щось підсипано - актриса відчула слабкість і знепритомніла. Коли дівчина прийшла до тями, вона зрозуміла, що була зґвалтована.

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Проте слідство встановило, що слідів наркотичних речовин в крові нібито постраждалої знайдено не було.

Крім того, сам Бессон заперечує, що вони з Ван Рой були коханцями. При цьому вони дійсно були знайомі - дівчина знімалася в епізодичних ролях його фільмів.

Люк Бессон

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