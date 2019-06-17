Барі Алібасова виписали з лікарні

Отруєного засобом "Крот" російського продюсера Барі Алібасова виписали з НДІ імені Скліфосовського, куди він потрапив 4 червня.

Пацієнт вийшов зі стану медикаментозного сну вранці 11 червня і тепер, за словами сина, ще погано говорить. Про це повідомляє РЕН.

Незадовго до цього син Алібасова розповів про прогнози лікарів.

Барі Алібасов Фото: kp.ru

"До завтрашнього дня лікарі прогнозують, що у нього відновиться пам'ять — принаймні на 80-90%. Ми вже будемо радитися з татом, як вчинити. Я дуже хочу, щоб він самостійно прийняв рішення. Чекаю, коли нарешті настане цей стан. Або потрібно буде, щоб він ще побув в реанімації, бо у нього маленькі болячки в шлунку залишилися, або ми його швидко відправляємо в Казахстан, або батько захоче залишитися вдома, прийти в себе і, не дивлячись на реабілітацію, готуватиме нову програму групи" , — заявив Алібасов-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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