Барі Алібасова виписали з лікарні

Отруєного засобом "Крот" російського продюсера Барі Алібасова виписали з НДІ імені Скліфосовського, куди він потрапив 4 червня.
Пацієнт вийшов зі стану медикаментозного сну вранці 11 червня і тепер, за словами сина, ще погано говорить. Про це повідомляє РЕН.
Незадовго до цього син Алібасова розповів про прогнози лікарів.
Барі Алібасов
Фото: kp.ru
"До завтрашнього дня лікарі прогнозують, що у нього відновиться пам'ять — принаймні на 80-90%. Ми вже будемо радитися з татом, як вчинити. Я дуже хочу, щоб він самостійно прийняв рішення. Чекаю, коли нарешті настане цей стан. Або потрібно буде, щоб він ще побув в реанімації, бо у нього маленькі болячки в шлунку залишилися, або ми його швидко відправляємо в Казахстан, або батько захоче залишитися вдома, прийти в себе і, не дивлячись на реабілітацію, готуватиме нову програму групи" , — заявив Алібасов-молодший.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четверту ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що дійсно травма може привести до смерті.
Він також додав, що опіки не загоюються, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасов був введений в стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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