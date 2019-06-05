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Барі Алібасов помер: з'явилася суперечлива інформація

20.8тЧитати матеріал російською

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що відомий російський продюсер Барі Алібасов, який отруївся токсичною рідиною, помер в інституті імені Скліфосовського в Москві.

Однак прес-секретар артиста Вадим Горжанкін у коментарі "360" повідомив, що це маячня, яку поширюють у мережі.

"Ні, це все маячня! Так і можете написати: що це маячня. Ніхто не помер, він живий. У мене вже знаєте, скільки дзвінків? Але це маячня все! У нас завтра зранку буде нормальна, повноцінна заява про його стан", – заявив Горжанкін.

Барі Алібасов помер: з'явилася суперечлива інформація
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Уточнюється, що прес-секретар здивувався запитанню про смерть Алібасова. Він додав, що знає, звідки пішли такі дані. Горжанкін додав, що розмовляв із начальником буквально за 15 хвилин до того, як у мережі з'явилася інформація про смерть.

"Ми живемо в час фейків, телеграм-канали хочуть розкрутитися. Я розмовляв із ним 15 хвилин тому. Йому важко, але Барі Каримович живий", – ще раз наголосив він.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Instagram@alibasov_nana

Головний редактор російського Esquire Сергій Мінаєв вибачився за поширення фейкової інформації.

"Вибачте, я побачив два повідомлення в стрічці про смерть Алібасова і написав про це у себе. Я приношу свої вибачення перед родичами і близькими Барі Алібасова. Я повівся як му*ак", – написав він.

Барі Алібасов помер: з'явилася суперечлива інформація

Тим часом, Telegram-канал Mash повідомив, що Алібасов впав у кому. "Його стан оцінюється як вкрай важкий. Все через ускладнення важких захворювань, які артист підхопив багато років тому".

Барі Алібасов помер: з'явилася суперечлива інформація

У свою чергу, Telegram-канал "Раніше всіх" передав із посиланням на директора, що Алібасов у важкому стані, але він у свідомості.

Барі Алібасов помер: з'явилася суперечлива інформація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований у Москві. Лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб із водою й отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Незважаючи на серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі й навіть намагався жартувати.

Лікарі також розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація, тому що рідина всмоктувалася в кров. У зв'язку з цим спочатку пацієнтом зайнялися токсикологи, а після можливе втручання хірургів.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
С бодуна перепутал...
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