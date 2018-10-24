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''Багато хто не розуміє'': Яма висловився про гучний скандал на ''Танцях з зірками''

117.3тЧитати матеріал російською

Український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма прокоментував скандал, який декілька тижнів тому стався на шоу між ним і учасницею Лесею Нікітюк.

Так, після виступу в третьому ефірі, який пройшов 9 вересня, Нікітюк посварилася із суддею Владом Ямою. У відповідь на критику члена журі, Леся відповіла грубим проханням "закрити рот". Свою думку про те, що трапилося, Яма озвучив у шоу "Слава +" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, суддя підкреслив, що він не вважає свої висловлювання образливими, тим більше, що просто хотів допомогти конкурсантці позбутися помітних вад у виконанні танців.

''Багато хто не розуміє'': Яма висловився про гучний скандал на ''Танцях з зірками''

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"Я нікого не ображав. Думаю, що богато хто не розуміє значення фрази "закривати ноги", яку я сказав конкурсантці Лесі Нікітюк. У цьому немає нічого образливого і, не дай бог, вульгарного. Вульгарно — це коли не робити цього. Я завжди намагаюся допомогти, перш за все", — розповів Влад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту між Лесею Нікітюк і Владом Ямою на "Танцях з зірками" трапився ще один конфлікт. Цього разу Яма розкритикував Лесю за незграбні рухи під час виконання танцювальних підтримок, сказавши, що вона "немов лізла через паркан за абрикосами".

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Влад ЯмаЛеся Никитюк
Об'єкт
Танці з зіркам
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