''Багато хто не розуміє'': Яма висловився про гучний скандал на ''Танцях з зірками''

Український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма прокоментував скандал, який декілька тижнів тому стався на шоу між ним і учасницею Лесею Нікітюк.

Так, після виступу в третьому ефірі, який пройшов 9 вересня, Нікітюк посварилася із суддею Владом Ямою. У відповідь на критику члена журі, Леся відповіла грубим проханням "закрити рот". Свою думку про те, що трапилося, Яма озвучив у шоу "Слава +" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, суддя підкреслив, що він не вважає свої висловлювання образливими, тим більше, що просто хотів допомогти конкурсантці позбутися помітних вад у виконанні танців.

"Я нікого не ображав. Думаю, що богато хто не розуміє значення фрази "закривати ноги", яку я сказав конкурсантці Лесі Нікітюк. У цьому немає нічого образливого і, не дай бог, вульгарного. Вульгарно — це коли не робити цього. Я завжди намагаюся допомогти, перш за все", — розповів Влад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту між Лесею Нікітюк і Владом Ямою на "Танцях з зірками" трапився ще один конфлікт. Цього разу Яма розкритикував Лесю за незграбні рухи під час виконання танцювальних підтримок, сказавши, що вона "немов лізла через паркан за абрикосами".