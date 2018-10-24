''Багато фальстартував'': екс-учасник ''Океан Ельзи'' пригадав роботу з Вакарчуком

Знаменитий співак Дмитро Шуров, відомий як Pianoboy, розповів про те, як йому працювалося в складі культового українського колективу "Океан Ельзи".

Так, музикант зазначив, що група стала для нього сім'єю, хоча, за період їхньої співпраці зі Святославом Вакарчуком, у них траплялися і неприємні інциденти. Крім того, Шуров також досить часто робив помилки. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Аргументи і Факти".

Дмитро додав, що кар'єра в "Океані" стала для нього великим проривом, але справжнього успіху він досі так і не досяг — все ще попереду.

"Океан Ельзи" (2003 рік) East-West Est-Ouest

"Океан" був моєю першою сім'єю, першим коханням, першим справжнім сценічним досвідом і досвідом рок-н-рольної життя. Безумовно, це був старт, про який можуть мріяти молоді музиканти. Я з теплотою згадую ті роки, хоча було різне. Я багато помилявся, фальстартував у житті, але заплатив дуже недорого за свою музичну й людську свободу бути зараз тим, хто я є", — підкреслив Шуров.

Нагадаємо, Дмитро Шуров був піаністом в складі групи "Океан Ельзи" протягом трьох років, з 2001 по 2004 рік. Також до того, як почати сольну кар'єру, він виступав у командах таких відомих виконавців, як Esthetic Education та Земфіра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шуров (Pianoбой), суддя вокального шоу "Х-Фактор" негативно висловився про творчість одного із популярних українських рокерів Юрка Юрченка, чим спровокував скандал у мережі. Він побажав зірці 90-х Юрченку "розібратися зі своїм місцем" і як музиканту зібрати "хоч який-небудь зал".