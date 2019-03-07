"Бабусю, де груди?" Оголену Собчак жорстко висміяли в мережі

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак показала відвертий знімок у мережі, чим викликала хвилю глузування з боку користувачів.
Так, зірка постала перед камерами в несподіваному образі, надівши шкіряну куртку на голе тіло. Гарячий знімок опублікований в Instagram.
Фанати артистки бурхливо відреагували на її оголене фото, розкритикувавши її в коментарях. Багато з них посміялися з фігури Собчак, особливо, з її грудей.
"Бабуся без грудей... Втім, не тільки без грудей, але і без багато чого важливого", – написали фоловери.
"Де груди? Це чоловік чи жінка? Яким боком вона гарна?" – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі ходять чутки про те, що Ксенія Собчак розлучається зі своїм чоловіком Максимом Віторганом.
В кінці 2018-го в мережі з'явилися нібито докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
Ксенія спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
Віторган, у свою чергу, вперше вийшов на публіку без каблучки на пальці.
Увечері 21 січня чоловік Собчак побив режисера Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
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