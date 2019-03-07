"Бабусю, де груди?" Оголену Собчак жорстко висміяли в мережі

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак показала відвертий знімок у мережі, чим викликала хвилю глузування з боку користувачів.

Так, зірка постала перед камерами в несподіваному образі, надівши шкіряну куртку на голе тіло. Гарячий знімок опублікований в Instagram.

Фанати артистки бурхливо відреагували на її оголене фото, розкритикувавши її в коментарях. Багато з них посміялися з фігури Собчак, особливо, з її грудей.

"Бабуся без грудей... Втім, не тільки без грудей, але і без багато чого важливого", – написали фоловери.

"Де груди? Це чоловік чи жінка? Яким боком вона гарна?" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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