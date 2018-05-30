Автор "Розового вина" випустив новий хіт: фани в захваті

Популярний російський репер Елджей, який прославився після виходу трека "Розовое вино", випустив новий хіт.

Композицію під назвою "360°" він спочатку опублікував у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте", проте потім трек з'явився і на YouTube.

Елджей Instagram @sayonaraboy

Пісня моментально піднялася в топи багатьох чартів і стала одним з лідерів по пошуковим запитам.

Послухати композицію можна тут (обережно! У треку присутня ненормативна лексика):

Шанувальники артиста прийшли в захват від його нового хіта, про що поспішили висловитися в коментарях до треку.

До слова, у березні 2018 року 24-річний співак Елджей випустив свій новий альбом під назвою "Sayonara Boy X", до якого увійшли дев'ять треків.

Елджей - російський хіп-хоп-виконавець. Неймовірна популярність прийшла до нього в 2017 році, коли пісня "Розовое вино", записана разом з Федуком, стала одним з головних російськомовних хітів року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого російського репера Мота вигнали з України.