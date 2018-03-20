Автор хітів Козловського та "ВІА Гри" презентувала сольний проект

Автор хітів "Юра, прости", "Квітка душа", "Любовь в большом городе" Діанна Гольде представила сольний проект.

Більше 20-ти років Діанна писала тексти пісень, які ставали хітами. Так, її роботи - в репертуарі Ані Лорак, Олега Скрипки, Софії Ротару, Світлани Лободи, Вєрки Сердючки, Валерія Меладзе, Віктора Павлика, Віталія Козловського, Ірини Білик, "ВІА Гри", "НеАнгелів" та багатьох інших.

Діанна Гольде

У неділю, 18 березня, у ресторані Boho Kyiv Гольде презентувала свій сольний проект. Глядачам співачка представила три нових сингла з дебютного ЕР "Заради тебе".

"Пісні хороші тоді, коли кожен може знайти в них частинку себе, адже в будь-який момент життя може з'явитися людина, заради якої ти можеш навіть заспівати", - прокоментувала артистка.

Захід пройшов під гаслом "Троянд багато не буває", що стало цікавою фішкою, адже всі чоловіки дарували співачці букети троянд.

Діанна Гольде

Послухати сольний проект Діаною Гольде можна тут:

Як повідомляв "Обозреватель", раніше українська співачка Наталія Мирна виступила проти насильства в сім'ї новою піснею .