Автобус групи Ріаnобой потрапив у жахливе ДТП: є постраждалі

Туровий автобус групи Ріаnобой потрапив в страшну аварію на автодорозі Київ-Чоп в Бродівському районі Львівської області, в результаті якого постраждало десять осіб.

Інцидент стався в ніч на п'ятницю, 15 червня. Про ДТП розповіла сестра лідера Ріаnобой Дмитра Шурова Ольга, написавши пост на своїй сторінці в Facebook.

Ольга Шурова зазначила, що аварія сталася з вини водія іншого мікроавтобуса, який їхав назустріч і врізався в бус їх колективу. Однак, зараз затриманий водій автобуса популярної групи, з яким, за її словами, "намагаються повісити провину".

Крім інформації про аварію і фото, Ольга також розмістила прохання про допомогу в пошуку свідків події.

"На фото - залишки нашого турово мікроавтобуса, який потрапив у страшну ДТП (без нас, з іншими пасажирами) з вини іншого водія, який виїхав на зустрічну смугу. Зараз наш водій перебуває в СІЗО, тому що сторона винуватця намагається повісити провину на нього" , - написала Шурова.

За інформацією ЗМІ, в результаті ДТП загинула одна людина, ще дев'ять - серйозно травмовані.

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