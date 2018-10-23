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Аварія з чоловіком Ані Лорак: з'ясувалася правда

9.6тЧитати матеріал російською

У Києві на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП за участю 18 автомобілів.

Мурат Налчаджиоглу, чоловік Ані Лорак, в Instagram опублікував у Stories фотографію цієї аварії, через що багато хто вирішив, що чоловік став одним із її учасників.

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Як з'ясувалося, Мурат Налчаджиоглу просто додав фотографію з відео, яке опублікував на своїй сторінці Андрій Федоров - засновник рекламного агенства FEDORIV.

Сам Андрій повідомив, що учасником аварії не є, адже їхав на кілька автомобілів далі. Тому кран, у якого відмовили гальма, його не зачепив.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в масштабній аварії, яка сталася у вівторок, 23 жовтня, в центрі Києва, постраждав скандальний чоловік української співачки Ані Лорак.

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
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