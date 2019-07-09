Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на перший день

9 липня у Києві стартував наймасштабніший музичний фестиваль України і один із найзнаменитіших оpen-air Східної Європи Atlas Weekend-2019.

Фестиваль "Атлас Вікенд" проходить на території на ВДНГ. Він триватиме до 14 липня включно. OBOZREVATEL зібрав корисну інформацію про Atlas Weekend у цьому році: розклад на 9 липня, квитки, як працюватиме громадський транспорт, карта фестивалю та інше.

Зазначимо, традиційно перший день фестивалю є "Днем української музики" — вхід буде вільним для всіх відвідувачів.

Телеканал 24 Телеканал 24

Хто виступить 9 липня: список учасників та розклад

Концерт на головній сцені розпочнеться о 15:00. Там виступлять 25 українських виконавців. Серед хедлайнерів першого дня — Mozgi, Софія Ротару, Настя Каменських (NK), DZIDZIO, ALEKSEEV. На інших сценах виступлять ONUKA, Скай, O Torvald, YUKO та багато інших українських музикантів.

Детальний розклад і карта фестивалю:

Main Stage & West Stage

East Stage & North Stage

Garden Stage & Kurenivka Stage

Burn Stage & Borjomi Active Stage

Інші сцени на "Атлас Вікенд":

1 – Burn Stage; 2 – North Stage; 3 – Pepsi & Lays Stage; 4 – Night Stage; 5 – West Stage; 6 – Z-games Stage; 7 – Main Stage (головна сцена); 8 – East Stage; 9 – Kurenivka Stage (докладніше дивіться на карті фестивалю нижче).

Зазначимо, згідно із картою, наданою організаторами, на фестивальній території, крім дев'яти сцен, також функціонуватиме 11 барів, великий фудкорт і понад 30 зон для відпочинку та роботи (басейн, кемпінг, пресзона, дитяча зона, медпункт тощо).

Квитки на Atlas Weekend-2019

Можна купити кілька видів квитків: на 1 день, на 3 дні, абонемент на всі дні, нічний квиток на виступи діджеїв. Є звичайна і vip-версія для тих, хто хоче спостерігати за головною сценою з огородженого майданчика з баром і під навісом.

Новини На Atlas Weekend люди з порушенням слуху зможуть побачити та відчути музику

Як працюватиме транспорт

У перший день фестивалю, 9 липня, а також 12 липня транспорт ходитиме довше. Зокрема київський метрополітен продовжив роботу на годину. Якщо зазвичай станція метро на ВДНГ закривається о 23:55, в ці два дні можна встигнути на метро до 00:55. Це зробили, щоб відвідувачам фестивалю було зручніше діставатися додому після концертів на головній сцені

Також додатково зазначимо, що територія фестивалю побудована з урахуванням потреб сімей з дітьми та людей з інвалідністю. Організатори забезпечать безкоштовний вхід учасникам АТО, гостям у віці від 65 років і дітям до 12 років.

Раніше OBOZREVATEL публікував повний список хедлайнерів і подробиці про фестиваль Atlas Weekend-2019. Читайте про це за посиланням.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал