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Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 10 липня

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У Києві стартував наймасштабніший музичний фестиваль України і один з найзнаменитіших оpen-air Східної Європи Atlas Weekend-2019. 10 липня на сцені фестивалю виступлять українські та зарубіжні артисти.

Фестиваль "Атлас Вікенд" проходить на території на ВДНГ. Він триватиме до 14 липня включно. OBOZREVATEL зібрав корисну інформацію про Atlas Weekend в цьому році: розклад на 10 липня, квитки, як буде працювати громадський транспорт, карта фестивалю і інше.

Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019

Instagram @atlasweekend

Хто виступить 10 липня: список учасників та розклад

Концерт на головній сцені розпочнеться з 17:00. В рамках другого фестивального дня виступлять українські та зарубіжні музиканти. Хедлайнером на головній сцені стане легендарний американський хіп-хоп гурт The Black Eyed Peas.

Детальний розклад і карта фестивалю:

Main Stage & West Stage

Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 10 липня

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East Stage & North Stage

Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 10 липня

Pepsi & Lays Stage & Kurenivka Stage

Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 10 липня

Burn Stage & Borjomi Active Stage

Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 10 липня

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Як розташовані сцени на "Атлас Вікенд":

1 – Burn Stage; 2 – North Stage; 3 – Pepsi & Lays Stage; 4 – Night Stage; 5 – West Stage; 6 – Z-games Stage; 7 – Main Stage (головна сцена); 8 – East Stage; 9 – Kurenivka Stage (докладніше дивіться на карті фестивалю нижче).

Відзначимо, відповідно до карти, наданої організаторами, на фестивальній території, крім дев'яти сцен також будуть функціонувати 11 барів, великий фудкорт і більше 30 зон для відпочинку та роботи (басейн, кемпінг, прес-зона, дитяча зона, медпункт та ін).

Квитки на Atlas Weekend-2019

Можна купити кілька видів квитків: на 1 день, на 3 дні, абонемент на всі дні, нічний квиток на виступи діджеїв. Є звичайна і vip-версія для тих, хто хоче спостерігати за головною сценою з огородженого майданчика з баром і під навісом.

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Як буде працювати транспорт

На другий день фестивалю, 10 липня, громадський транспорт курсуватиме у звичному порядку, роботу метро продовжать на годину тільки 12 липня. Станція метро на ВДНХ зачиняється о 23:55 у звичайні дні, в разі продовження роботи вона відкрита до 00:55.

Також додатково відзначимо, що територія фестивалю побудована з урахуванням потреб сімей з дітьми та людей з інвалідністю. Організатори забезпечили безкоштовний вхід учасникам АТО, гостям у віці від 65 років і дітям до 12 років.

Раніше OBOZREVATEL публікував повний список хедлайнерів і подробиці про фестиваль Atlas Weekend-2019. Читайте про це за посиланням.

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Тема
Фестивалі та концерти
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Фестиваль Фестиваль
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