Атака "вовчиць": на концерті Винника шанувальники "знесли" охорону

Турне співака року за версією премії "Золота жар-птиця" Олега Винника проходить настільки успішно, що зали не вміщують фанатів.

Так, в Чернігові в зв'язку з обмеженою кількістю місць на майданчику сотні жителів міста були змушені слухати композиції артиста під стінами Літнього театру. А під час виконання останніх пісень охорона не змогла стримати натиск і люди буквально "прорвалися" в зал.

У харківському Палаці спорту Олег Винник 4 рази виходив на біс. Два вечори поспіль був переповнений концертний зал і в Дніпрі. Примітно, що тут був оголошений солд-аут за кілька місяців до заявлених дат.

Свій виступ на Тернопільському міському стадіоні співак почав з хвилини мовчання. Таким чином він вшанував пам'ять загиблого в зоні АТО підполковника СБУ Руслана Муляра. Концерт Олег Винник присвятив пам'яті своєї матері.

В рамках турне співак представив шанувальникам авторську програму "Ти в курсі", яка об'єднала популярні треки Винника, а також абсолютно нові композиції. "Вишенькою на торті" став особливий сюрприз від виконавця - грузинська версія хіта "Ніно".

Олег Винник Віктор Окремов

Олег Винник Віктор Окремов

"Початковий текст пісні "Ніно" в корені відрізнявся від того, який звикли чути люди, - зізнається музикант. - Він передавав історію взаємин звичайного хлопця і улюбленої дочки заможного грузина. Але коли я почав записувати слова, вони мені здалися дуже різкими. Влучні, але не музичні. Тому продовжив роботу, відчував, що у композиції величезний потенціал. Написав інший текст. Нова версія "Ніно" (лезгинка) містить відомі слухачам слова. А атмосферу, яку я хотів показати в першому варіанті пісні, відобразив у музиці. Вийшло дуже доречно", - розповів артист.

Олег Винник Віктор Окремов

Олег Винник Віктор Окремов

Олег Винник Віктор Окремов

Нагадаємо, вже завтра, 2 червня, на стадіоні "Арена Львів" у рамках турне відбудеться один з наймасштабніших концертів Олега Винника. Потім артист виступить в Чернівцях, Вінниці, Полтаві, Житомирі, Хмельницькому, Івано-Франківську.

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