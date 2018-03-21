Астаф'єва вразила фанів ефектними фото в купальнику

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва викликала захват своїх фоловерів у соцмережі, опублікувавши знімки нової ефектною фотосесії в купальнику.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість розмістила кілька знімків, на яких зображена посипана золотими блискітками. Шанувальники Астаф'євої відзначили жіночність та сексуальність її образу.

"Обожнюю твої форми, вкусняшечка", "О боже!!! Неймовірно, бездоганно, супер пупер, гіпер-гала-мега красиво", "Який крутий образ!" - стали писати в коментарях під фото.

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Кожен зі знімків Астаф'євої зібрав від 5 до 10 тисяч лайків. Модель закликали "частіше радувати фанів такою красою".

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