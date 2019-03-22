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Астаф'єва розбурхала мережу відвертими фото в ліжку

1.3тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників чуттєвими знімками в ліжку.

Відповідні фотографії зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті, викликавши бурю емоцій у фоловерів.

Астаф'єва не стала робити будь-які підписи. Вона лише позначила, що кадри було зроблено для випуску чоловічого глянцю Playboy, для якого недавно знялася. На знімку гола зірка сидить в ліжку, а її образ доповнюють величезні сережки-кільця.

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"Неймовірно красива", "Схожа на француженку", "Це щось неймовірне", "Класна жива фотографія", "Дуже гарний кадр. Почуттєво", "Погляд з глибини себе", – написали захоплені шанувальники.

На інших кадрах із цієї серії, виконаних в стилі зйомок на фотоопарат із плівкою, Астаф'єва позує в пір'ї на ліжку.

Астаф'єва розбурхала мережу відвертими фото в ліжку
Астаф'єва розбурхала мережу відвертими фото в ліжку
Астаф'єва розбурхала мережу відвертими фото в ліжку
Астаф'єва розбурхала мережу відвертими фото в ліжку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Астаф'єва знялася в чуттєвій фотосесcіі для Playboy Ukraine, новий випуск якого вийшов у березні. Зірка почала балувати шанувальників ще до виходу глянцю, викладаючи в мережу по кілька знімків зі зйомок.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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