Ані Лорак презентувала кліп, через який мало не померла

Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка фактично переїхала жити до Москви, регулярно виступає в Росії та отримує там різні нагороди, презентувала кліп на пісню "Сумасшедшая".

Зйомки відеороботи, під час яких артистка мало не загинула, проходили в Греції. Кліп вже опублікований на YouTube-каналі Ані Лорак.

Ані Лорак Instagram @anilorak

За сценарієм відеороботи, пара закоханих спізнюється на літак і намагається наздогнати його по землі на червоному кабріолеті.

Instagram @anilorak

"Сумасшедшая" присвячується всім закоханим, людям авантюристам по життю, тим, хто відкритий до пригод і вміє брати від кожного нового дня все найкраще. І звичайно ж, не обійшлося без красивої історії любові, про яку мріють багато дівчат. Я бажаю всім обов'язково закохатися цього літа", - говорить сама артистка.

Режисером нового відео став Станіслав Морозов, з яким Ані Лорак працює вперше, передає Хочу.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак заспівала легендарну українську пісню.