Ані Лорак і Ко: українські артисти похвалилися російською нагородою

У суботу, 26 травня, в Москві вручили російську музичну премію телеканалу RU.TV.

За нагороди змагалися багато українських зірок, проте здобути перемогу вийшло лише у Ані Лорак та Макса Барських. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які ще українські артисти брали участь у премії.

Скандальна співачка Ані Лорак, яка осіла в Москві та регулярно отримує там нагороди, зі своїм шоу "Діва" перемогла в номінації "Краще концертне шоу". Вона також боролася за перемогу в категорії "Краща співачка", проте Ані Лорак обійшла російська артистка Поліна Гагаріна.

"Кращим відеокліпом" стала робота українського співака Макса Барських під назвою "Моя любовь".

На премію також були номіновані й інші українські артисти, яким не вдалося отримати нагород. Віра Брежнєва боролася в категорії "Кращий дует" і "Кращий відеокліп".

Група "Время и Стекло" була номінована в категоріях "Краща група" і "Кращий відеокліп".

Світлана Лобода була заявлена ​​в номінаціях: "Краще концертне шоу", "Кращий відеокліп" і "Краща співачка".

Анна Седокова боролася в номінації "Найсексуальніше відео". Крім того, екс-"ВІА Гра" була ведучою премії.

Крім того, молодий український виконавець Микита Алексєєв, який представляв Білорусь на "Євробаченні-2018", виступив на церемонії зі своєю піснею "Навсегда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анна Сєдокова похвалилася російської нагородою.