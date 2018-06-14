Анджеліна Джолі випустила нову офіційну заяву про розлучення з Бредом Піттом

Офіційний представник актриси Анджеліни Джолі виступив із заявою, в якій прокоментував витік інформації, що стосується її розлучення з Бредом Піттом.

Деякий час назад Бред Пітт і Анджеліна Джолі домовилися, що судовий процес буде проходити в закритому режимі, повідомляє People .

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"З самого початку Анджеліна була сконцентрована на здоров'ї і інтересах дітей, тому особливо важливо було провести останнє судове засідання у приватному порядку. Сумно, що хтось з егоїстичних міркувань злив в пресу вибіркові частини протоколу засідання і створив неточну і неправильну картину", - йдеться в офіційному коментарі актриси.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомив, що згідно з свіжої інформації, суд встав на сторону Бреда Пітта , дозволивши йому дзвонити дітям в будь-який час. Джолі також ризикує втратити право основний опіки над своїми шістьма дітьми. Єдиний з шести дітей пари, хто буде сам вирішувати, як саме йому спілкуватися з батьком, - це 16-річний Меддокс.