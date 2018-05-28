"Скучив за своїми": відомий український співак зробив скандальну заяву про Росію

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що дуже скучив за своєю російською публікою.

Співак вважає, що став заручником своєї ж совісті, пише "РБК- Україна".

"Я дуже скучив за своєю російською публікою. Дуже скучив, аж до зуду в кістках! Я так скучив по своїх людях там! І мені так прикро, між нашими країнами йде війна. Мені прикро, що я фактично став заручником своєї ж совісті, заручником кривих дій узурпаторів влади в Росії. Так сталося, але я дуже сумую за тими, кого я там знав і кого дуже люблю зараз", - говорить музикант.

Пояснюючи свою позицію, Хливнюк згадав Ганді. "Він говорив про політику, але це підходить і для медіа теж. Він казав: "Спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім із тобою намагаються боротись. Потім тебе люблять, а потім – все спочатку". Кожну людину турбує, чи залишиться пам'ять про неї. Це вже, вибачте, Ілліада. Людей турбує нескінченність часу. Нас турбує, чи будуть у майбутньому пам’ятати, як ми сильно кохали, як відчайдушно боролися", - сказав виконавець.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що культова група "Бумбокс" випустила фільм про роботу свого діджея Валентина Матіюка.