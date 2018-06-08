Аліні Гросу - 23: найвідвертіші фото скандальної співачки

Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка сьогодні проживає і працює в Москві , святкує день народження.
У п'ятницю, 8 червня, епатажній молодій виконавиці виповнюється 23 роки. Аліна відома в Україні та за кордоном ще з малих років, коли прославилася завдяки своїм першим пісням "Бджілка", "Маленька любов", "Море хвилюється", "Хочу пустувати" та іншими. Популярна на початку 2000-х років юна артистка помітно змінилася і перетворилася з кумедної дівчинки з темними локонами в розкуту і сексуальну блондинку.
OBOZREVATEL пропонує подоборку найвідвертіших фото "Бджілки", яка подорослішала і зараз не приховує свої апетитні формита активно демонструє пікантні знімки в Instagram.
Аліна Гросу в дитинстві
Uznayvse.ru
Так дівчина виглядає зараз:
Гросу народилася в 1995 році в місті Чернівці. Коли їй було 5 років, дівчинка з батьками переїхала до Києва, де і зробила свої перші кроки в кар'єрі співачки.
З 2010 року Гросу проживає і працює в Росії, за що неодноразово піддавалася критиці з сторони українців.
Найбільш скандальну славу співачка придбала після випуску суперечливої пісні "Хочуябаса" і вельми вульгарного кліпу до неї. Більш того, за музичну роботу вона отримала престижну російську премію від глянцевого видання Melon Rich (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу заінтригувала своїх фоловерів в Instagram романтичним фото, на якому зображена в обіймах чоловіка і з кільцем на безіменному пальці правої руки. Багато фанів виконавиці припустили, що скоро молода артистка виходить заміж.