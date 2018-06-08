Аліні Гросу - 23: найвідвертіші фото скандальної співачки

Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка сьогодні проживає і працює в Москві , святкує день народження.

У п'ятницю, 8 червня, епатажній молодій виконавиці виповнюється 23 роки. Аліна відома в Україні та за кордоном ще з малих років, коли прославилася завдяки своїм першим пісням "Бджілка", "Маленька любов", "Море хвилюється", "Хочу пустувати" та іншими. Популярна на початку 2000-х років юна артистка помітно змінилася і перетворилася з кумедної дівчинки з темними локонами в розкуту і сексуальну блондинку.

OBOZREVATEL пропонує подоборку найвідвертіших фото "Бджілки", яка подорослішала і зараз не приховує свої апетитні формита активно демонструє пікантні знімки в Instagram.

Аліна Гросу в дитинстві Uznayvse.ru

Так дівчина виглядає зараз:

Публікація від MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 12 Гру 2017 о 5:50 PST

Публікація від MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 22 Гру 2017 в 7:19 PST

Публікація від MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 13 Гру 2017 в 5:48 PST

Гросу народилася в 1995 році в місті Чернівці. Коли їй було 5 років, дівчинка з батьками переїхала до Києва, де і зробила свої перші кроки в кар'єрі співачки.

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 19 Май 2018 о 9:47 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 1 Лис 2017 о 3:50 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 1 Авг 2017 о 1:30 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 25 Май 2017 о 8:37 PDT

З 2010 року Гросу проживає і працює в Росії, за що неодноразово піддавалася критиці з сторони українців.

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 24 Май 2017 о 3:37 PDT

Новини Втекла в РФ українська співачка показала підтягнуте тіло в купальнику

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 23 Май 2017 о 6:35 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 23 Май 2017 о 12:58 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 18 Кві 2017 в 7:34 PDT

Найбільш скандальну славу співачка придбала після випуску суперечливої пісні "Хочуябаса" і вельми вульгарного кліпу до неї. Більш того, за музичну роботу вона отримала престижну російську премію від глянцевого видання Melon Rich (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 28 Лип 2017 в 6:44 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 18 Сен 2017 о 4:40 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Май 2018 о 4:15 PDT

Публікація від ALINA GROSU (@alina_grosu) 17 Мар 2018 у 2:42 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу заінтригувала своїх фоловерів в Instagram романтичним фото, на якому зображена в обіймах чоловіка і з кільцем на безіменному пальці правої руки. Багато фанів виконавиці припустили, що скоро молода артистка виходить заміж.