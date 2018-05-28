Альбіна Джанабаєва в наряді з пікантним декольте вийшла в світ з Меладзе

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва і співак Валерій Меладзе вперше за довгий час з'явилися на публіці разом. Знаменитості приїхали на музичну премію RU.TV-2018.

На рожевій килимовій доріжці Джанабаєва і Меладзе не приховували почуттів і навіть поцілувалися.

Для виходу в світ Альбіна Джанабаєва вибрала оригінальне вбрання зеленого кольору з пишним шлейфом від Anika Kerimova.

#redcarpet @ru_tv Публікація від Альбіна Джанабаєва (@albinadzhanabaeva) 26 Май 2018 у 1:02 PDT

Свій ефектний образ співачка доповнила дорогоцінним кольє.

Альбіна Джанабаєва Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва Фото: www.instagram.com/meladzemusic

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва разом більше 10 років. Закохані довго приховували свої відносини. У 2009 році Меладзе пішов від дружини і визнав, що він батько сина Альбіни Кістки, народженого в 2004 році. У 2014 році продюсер офіційно оформив розлучення. А через деякий час Альбіна народила другого сина - Луку.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Instagram показали фото старшого сина екс-вокалістки групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва і популярного співака Валерія Меладзе.