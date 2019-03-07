Алан відчуває до мене таємну ненависть і знущається, – Полякова розповіла про роботу з Бадоєвим на зйомках

Одна з найяскравіших артисток України, співачка Оля Полякова презентує кліп на пісню "Лед тронулся", режисером якого виступив відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Офіційно відеоробота буде представлена 8 березня.

Раніше співачка розповіла про те, що "мало не потонула в ополонці" під час знімального процесу. Зрозуміло, це була задумка режисера. Ми ж знаємо, що Полякова ніколи не шукає легких шляхів і для яскравого результату готова і тонути в ополонці, і пиляти замки бензопилою, і навіть навчитися робити "потрійний тулуп". Про те, як проходили зйомки кліпу, а також про труднощі спільної з топовим кліпмейкером країни Оля розповіла виданню OBOZREVATEL. Також враженнями поділився і сам Алан Бадоєв.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

– Олю, як довго вам довелося тренуватися для того, що б виконати виконати всі режисерські задуми Алана? Наскільки це було складно?

– Тренування зайняли 4 місяці. Мені здається, Алан відчуває до мене таємну ненависть (сміється). Кліпмейкер знущається наді мною у всіх своїх кліпах – намагається заморозити. Це вже другий кліп в моєму житті, на зйомках якого я так замерзла, гірше почуття холоду не відчувала. У кліпі "О Боже, как больно" Алан вирішив обливати мене водою. І це взимку на вулиці в мінусову температуру. У новому кліпі "Лед тронулся" дві доби мене тримали на ковзанці, де було дуже холодно, а я була в тонких костюмах. І думаю, Алан робить це все зі злим умислом (сміється). Хочу попросити його в наступний раз змінити розправу з холоду хоча б на спеку.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

– Чи ідеї Алана влаштовували або ж було щось таке, що ви навідріз відмовилися виконати?

– Так, було таке. Я на відріз відмовилася пиляти замок болгаркою, тому що він сильно іскрить. Спочатку у мене обгоріли колготки і я боялася, що іскри потраплять мені в обличчя. На що Алан відповів: "Окей. Не будемо знімати цю сцену. Ні так ні", і тут я сказала: "Як ні? Давайте знімати, я буду все робити". В результаті цей кадр, в якому я зрізаю болгаркою замок, щоб взяти свою корону, потрапив в кліп.

– Що було зробити найважче?

– Звичайно ж, потрійний тулуп після якого я падала в ополонку.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

– Алан, тоді питання до вас. Звідки з'явилася ідея зйомки кліпу на льодовій арені?

– Ідея знімати на ковзанці належить Михайлу Ясинському. Він вирішив свого артиста поставити на ковзани і протестувати на льоду. Михайло був абсолютно впевнений, що Оля впорається, хоча це дуже складне завдання. Тому що в великому гастрольному графіку такого артиста, як Оля Полякова, у якого іноді по два концерти за день, складно виділити час для репетицій. Співачка тренувалася і вдень і вночі для того, щоб на зйомках пурхати на ковзанах, як метелик.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

– Чому вирішили "топити" Олю і наскільки вам було складно реалізувати саме цю сцену?

– Насправді, це такий сюжетний "гег" (комедійний прийом – Ред). Адже кліп не про те, як Оля катається на ковзанах, а про те, що заради закоханості, заради захоплення, заради любові персонаж Полякової готовий на всілякі випробування. І для того щоб зачарувати чоловіка, який сподобався, вона готова стати фігуристкою. Але, звичайно, цьому сюжетному повороту необхідний був "гег" в фіналі, і ми вирішили виконати його саме падінням Олі під лід. Таким чином всі сюжетні хуки звелися до одного. Це був досить складний момент, ми виготовили спеціальний шматок льоду з водою. Оля стрибала туди, а потім вилазила з нього. На мою думку, вийшло чудово.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

– Чи складно було працювати з Олею? Якщо так – в чому полягала складність саме в період цієї зйомки?

– Це вже друга робота з Олею Поляковою і випробування для мене, але не тому що вона складний артист. Навпаки, Оля – прекрасний артист, готовий постійно експериментувати і допрацьовувати свій образ заради сюжету кліпу. Першопочатково жанр кліпів для Олі, не зовсім мій жанр і мій коник. Доводиться виходити із зони комфорту мені, як режисерові. Безумовно, це дуже цікаво і в той же час, дуже складно. Зазвичай я дуже довго працюю над кліпами Олі. Орієнтуюся на переваги її глядачів, вимоги стилю пісень, а головне самої співачки. Для Олі Полякової не достатньо просто зняти симпатичний кліп з "N-ною" кількістю фешн-змін. Це якісна робота, затребувана глядачами. Ми максимально зробили акцент на дитячу аудиторію і досить дорослу пісню перетворили в анімаційний експеримент, який, думаю, перш за все сподобається дітям. Оля впоралася на 100 балів зі своїм завданням. Вона дуже гнучка, і точно підійшла до свого персонажу. Дуже приємно, що поставлене режисером завдання виконане на всі сто і експеримент вдався, судячи з кінцевої картинки. Я думаю "Лед тронулся" – це точний кліп, який обов'язково потрапить в її аудиторію.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

Про те, як проходили тренування на льодовій арені, а також наскільки легко було навчити Олю Полякову мистецтва фігурного катання, ми поцікавилися у тренера і відомого фігуриста Дмитра Дмитренка.

– Складно щось конкретне описати з приводу тренувань і підготовки до кліпу, оскільки процес часто йшов спонтанно, враховуючи гастрольний графік Олі. Можна виділити кілька моментів:

Відмінний обопільний обмін досвідом між фігуристками, які брали участь в зйомках і Олею.

Оля набралася досвіду і майстерності катання на ковзанах. А деяким дівчатам-фігуристкам було чому повчитися в плані артистизму у Олі. Її енергетика, вміння вжитися в образ, харизматичність, чарівність просто зашкалюють.

У процесі зйомок кліпу, навіть я дивувався дисциплінованості, якої від зірки такого масштабу, очікувати не доводилося.

Прес-служба Зйомки кліпу на пісню Олі Полякової "Лед тронулся"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська поп-діва Оля Полякова потролила співачку Світлану Лободу через плагіат. Так, артистка побачила схожість в новому кліпі Лободи на пісню InstaDrama зі своєю роботою "Королева ночи".

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