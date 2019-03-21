Актор Башаров розлучився з дружиною після її побиття

Російський актор Марат Башаров, зірка картини "Тайговий роман", розлучився з дружиною Єлизаветою Шевирковою, яку жорстко побив у грудні 2018 року.

Як пише Telegram-канал Life Shot, відповідне рішення суду було винесене в четвер, 21 березня.

Марат Башаров із дружиною Лізою Фото: starhit.ru

Про намір Шевиркової розлучитися з чоловіком стало відомо ще в лютому. Тоді дружина актора розповіла в своєму Instagram подробиці їхнього спільного життя, зазначивши, що не бачить сенсу що-небудь приховувати.

Згідно з інформацією росйіських ЗМІ, 44-річний Башаров уже давно відомий своєю буйною поведінкою. Його декілька разів звинувачували в тому, що він піднімав руку на жінок, із якими жив. Водночас знайомі актора не раз зазначали, що з Лізою Шевирковою він став набагато спокійнішим і припинив так очевидно проявляти жорстокість. Насправді ж виявилося, що родина про це довго мовчала.

За словами брата Єлизавети Шевиркової, чергова сварка у родині закінчилася бійкою, і цього разу Башаров відзначився особливою жорстокістю. Актор зламав дружині ніс.

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