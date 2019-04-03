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"Ахінея і брехня!" Макаревич засудив американку за книгу про російський рок

1.6тЧитати матеріал російською

Лідер рок-гурту "Машина Времени" Андрій Макаревич розкритикував книгу американської письменниці Джоанни Стінгрей "Стінгрей у країні див", присвячену її дружбі з радянськими рокерами. Сама ж Стінгрей відома в США як популяризатор радянської рок-музики за кордоном.

За словами Макаревича, описані факти у книзі можна назвати лише ахінеєю і брехнею. Свої думки з цього приводу музикант виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Ще буває так: читаєш якусь "документальну" книгу про події, безпосередньо в яких не брав участі, і загалом сприймаєш все за чисту монету. Потім раптом натикаєшся на епізод з твоєю участю, і з кількості ахінеї і брехні на одній сторінці розумієш, що і все інше в книзі, мабуть, має такий самий рівень достовірності", — написав Макаревич.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

Replyua.net

При цьому в тексті артист не вказує, про який саме твір йдеться. Однак, згідно з даними ЗМІ, в кінці березня в Росії презентація книги була тільки у Стінгрей, що і послужило підказкою для визначення того, про яку книгу йдеться.

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"Я про книгу однієї американської дами про пітерський рок-клуб 80-х. Кілька днів тому презентована у Москві з великою помпою. Я розумію, що дівоча пам'ять може підводити, але люди ж іще живі! Напиши, подзвони, запитай! Чи ідея важливіша? Загалом ставимо хрестик на дівчині. Сподіваюся, хтось їй це перекладе. У мене спілкуватися немає ані найменшого бажання", — наголосив музикант.

Водночас користувачі соцмережі почали міркувати, який саме епізод викликав бурхливу реакцію в артиста. Один з них припустив, що мова може бути про епізод із концертом гурту "Машина Времени", на якому, за словами письменниці, публіка "ввічливо" аплодувала:

"Мабуть, про епізод з концертом "Машини Времени" на якомусь великому майданчику. Описано дотепно, звісно, особливо про те, що на концерті "публіка ввічливо аплодує". Щось незрозуміле про струну і про те, що "Машина Времени" пішла "працювати за гроші", а Гребенщиков відмовився. Але тут явно саме специфіка дівочої пам'яті".

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У відповідь на коментар Макаревич розповів, що в той час колективу доводилося заробляти "в підпіллі" не менше, а навіть більше, ніж "на офіційній сцені".

"Я водив Борю (Гребенщикова) у Росконцерт до літредактора, бо він мене попросив. Їх не взяли ми самі там висіли на волосинці. Заробляли в підпіллі тоді не менше, а більше ніж на "офіційній" сцені, ми пішли туди не через гроші, а через аудиторію. Але найцікавіше у 84-му році, який вона описує, "Машину" не пускали з концертами до Москви. І у 85-му не пускали. І у 86-му. Зал на 10 тис. місць? Цікаво, куди це вони ходили", — підсумував Макаревич.

"Ахінея і брехня!" Макаревич засудив американку за книгу про російський рок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Макаревич заявив, що 80% населення Землі — ідіоти, чим спровокував хвилю гніву у користувачів мережі. Пізніше музикант звернув увагу на різку реакцію росіян, які взяли на свій рахунок фразу про ідіотів.

"У зв'язку з черговою істерикою, яку здійняли навколо фрази, видертої з мого інтерв'ю, зауважив смішну річ. Йдеться про фразу (та й не мою, а Едгара По, але це нікого не хвилює) про те, що 80% жителів Землі ідіоти (я власне думаю, що більше особливо судячи з реакції). Росіяни знову образилися".

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Особа
Андрій Макаревич
Тег
Новини Росії
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