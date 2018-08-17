"Ах ти, маленька с**ка!" Полякова жорстко "наїхала" на фанів за критику

Українська співачка і актриса Оля Полякова дала жорстку відсіч своїм фоловерам в соціальній мережі, які критикували її за відверті фото і застосування фотошопа.

Так, Оля показала спокусливий знімок в бікіні, який вона зробила під час свого перебування в Одесі. Деякі з користувачів соціальної мережі негативно відреагували на публікацію, присоромити артистку за відвертість, оскільки за її профілем стежать діти. Фото опубліковано в Instagram-акаунті Полякової.

"Багатьом звичайно хочеться думати, що це фотошоп, думайте якщо вам так легше! А я попливла додому!" - підписала зображення Оля.

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Авг 2018 у 3:21 PDT

На її пост більшість шанувальників відреагували компліментами і словами підтримки. Однак, знайшлися і ті, хто жорстко висловився з приводу її поведінки в соцмережах. Полякова за словом в кишеню не полізла і у відповідь "наїхала" на критиків, жартома обізвавши одну з них "маленькою с**кою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-співачка Оля Полякова викликала захват своїх фоловерів у мережі фотографією в купальнику. Традиційно шанувальники артистки оцінили неймовірну довжину її ніг та апетитні форми.