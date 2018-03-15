"А Настька-то жиріє": Каменських у прозорому одязі викликала суперечки в Instagram

Українська поп-діва Настя Каменських викликала суперечки серед своїх підписників в Instagram новою фітнес-фотографією, яка, очевидно, була зроблена в Майамі (США), де співачка нещодавно проводила відпустку.

На знімку Каменських зображена під час ранкової пробіжки. На артистці спортивний топік і прозорі лосини.

"Трохи сумую за пробіжками по вулицях Майамі... але знаєте, все залежить не від місця, а тільки від нас. Не дарма кажуть, щоб не стояти на місці - потрібно бігти щосили, а щоб досягти своєї мети - бігти в два рази швидше", - пофілософствувала під знімком співачка.

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Оцінивши фотографію Каменських, фоловери почали сперечатися, чи в хорошій чи формі знаходиться артистка.

"Красуня", "Мм, соковита фігурка", - зазначили в коментарях.

Разом з цим знайшлися критики, які зазначили, що Каменських лише додає у вазі.

"А Настька-то жиріє", "Соковита корівка", "Раніше була стрункішою", - додали під фото.

Всього за кілька годин знімок зібрав понад 15 тис. лайків.

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