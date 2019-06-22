"А де ж Філя?" Лобода і Собчак знялися для Кіркорова

Російський співак Філіп Кіркоров знову вирішив епатувати публіку і інтригує суспільство новим кліпом на пісню "Стеснение пропало".
У промо-ролику для кліпу, який сьогодні Кіркоров залив в Instagram, з'явилася українська зірка Світлана Лобода, телеведуча Ксенія Собчак і співак Олександр Рева, проте сам кліп Кіркоров опублікує 24 червня.
Все ще думаєте, що ви - КОРОЛЬ? 👑Тогда ми йдемо до вас! @xenia_sobchak @arthurpirozhkov @lobodaofficial Хочете побачити серію # 2 пошукової секретної операції @zayachiy_ston, тоді відзначайте в коментарях яка температура в вашому місті + місто 👇🏽 Порівняємо - у кого # ГрадусПовише🌡 наберемо 500 міст, побачимо продовження ... 😉 # Счастьевсебліже # стесненіепропало
На відео невідомі чоловіки в чорному шукають "короля" в гримерці Собчак. "Який король, Філя чи що?", - говорить Собчак. Далі вони зустрічають Реву, який також відправляє незнайомців до Кіркорова. У фіналі промо з'являється українська співачка Лобода, яка епатажно виходить з дверей.
Лобода встигла засвітитися на відео Кіркорова
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Раніше Кіркоров уже ділився в Instagram відео початку нового кліпу. Тоді в кадрі Кіркоров в ролі акушера-гінеколога приймав пологи у білявої красуні.
Народження кліпу # Стесненіепропало 24/06/2019 🔜 Приймати пологи будемо разом! 🆘🚑🚨 Чи готові? PS 🔞 В силу специфіки категорії 1⃣8⃣➗, цей контент може шокувати вас, образити ваші почуття або зашкодити вашому моральному розвитку. Натискаючи на відео пальцем 2 рази, ви підтверджуєте, що: ⛔ вам подобається відео; ⛔ даєте клятву подивитися кліп в день прем'єри; Якщо ви не хочете продовжувати перегляд, обов'язково напишіть хейтерскій коментар під цим постом! ️ Будьте відповідальні за свої вчинки! Я вас попередив! @tina_kandelaki, а ось і відповідь на твій флешмоб) тому що кліп # Стесненіепропало і є про комплекси! # КОМПЛЕКСнийразговор # градусповише
Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Філіп Кіркоров, під час інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, показав свій будинок. Так, він заявив, що мав заплатити за житло 25 мільйонів доларів. Сама Собчак була шокована величезною гардеробу.
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