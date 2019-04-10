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79-річний Віторган готується стати батьком вчетверте

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Радянський і російський актор театру та кіно, Еммануїл Віторган, який є свекром телезірки Ксенії Собчак і батьком Максима Віторгана, готується стати татом вчетверте.

Так, в грудні 2019 року Віторгану-старшому виповниться 80 років, його дружині Ірині Млодик – 57. Незважаючи на вік, пара планує незабаром чергове поповнення в родині, пише "Собеседник".

У березні 2018 року у Віторгана народилася дочка Етель, що, за його словами, повністю змінило його життя. Тепер же Еммануїл планує "подарувати" їй брата або сестру. Відзначимо, у Віторгана-старшого також є і дорослі діти від перших двох шлюбів: дочка Ксенія (близько 50 років, точний вік невідомий) і 46-річний Максим.

Еммануїл Віторган з дружиною і донькою

Еммануїл Віторган з дружиною і донькою

Комсомольська правда

"Нашій дівчинці зовсім нещодавно виповнився один рік. Вона просто чудо! Як тільки про неї згадую, відразу починаю пливти. Я тепер кажу всім: "Народжуйте, і як можна більше!" Адже всі наступні покоління повинні бути кращими за попередні", – розповів артист.

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Також Еммануїл відзначив, що з народженням молодшої дочки вони з дружиною немов помолодшали. Ірина, в свою чергу, також наголосила, що дуже хоче ще одного малюка.

"Етель наповнила наше життя щастям. У нас запитують: "Це правда, що пізні діти зменшують вік батьків?" Правда! З появою Етель у мене років сорок "пішло" точно", – підсумував Віторган-старший.

Ірина Млодик і її дочка Етель

Ірина Млодик і її дочка Етель

Uznayvse

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про другу вагітність невістки Еммануїла Віторгана Ксенії Собчак. Так, за словами мами Собчак Людмили Нарусової, незабаром сім'я переїде в новий заміський будинок, в якому облаштують дві дитячі кімнати. Наразі зірка виховує сина Платона, народженого в шлюбі з Максимом Віторганом.

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Особи
Еммануїл ВіторганМаксим ВіторганКсенія Собчак
Тег
Новини Росії
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