55-річна зірка Голлівуду одружується на 23-річній подрузі

Голлівудський актор Ніколас Кейдж, зірка картини "Викрасти за 60 секунд", одружується вчетверте.

Як пише People, зв'язати себе шлюбом 55-річний артист вирішив з 23-річною голлівудською візажисткою Ерікою Койке. Кейдж вже подав заявку на отримання ліцензії на шлюб.

Ніколас Кейдж і Еріка Койке Фото: pinterest.com

Наскільки відомо, відносини пари тривають вже більше року. Вперше про них стало відомо у 2018-му, тоді папараці підловили закоханих в Пуерто-Ріко, де Кейдж знімався у фільмі "Приманка". Ще пізніше актора і його нову супутницю бачили разом у Лос-Анджелесі.

Кейдж за роки зіркової кар'єри був одружений тричі, його останній шлюб закінчився сумно. У 2016 році він розлучився з дружиною Еліс Кім після 11 років спільного життя.

Ніколас Кейдж і Еріка Койке Фото: dlisted.com

Примітно, що Кім народила акторові сина, проте життя подружжя ніколи не було простим. У 2011 році поліція навіть заарештувала актора за домашнє насильство.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 57-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, який недавно розлучився з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією, теж одружився вчетверте. Його обраницею стала голлівудська модель Дарина Ервін, молодша за Олександра на 30 років. Пара розписалася в США в присутності близьких друзів.

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