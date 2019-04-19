47-річна Орбакайте показала фігуру в прозорій сукні: сміливе фото

Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте показала шанувальникам знімок, на якому позує в прозорій сукні.

Так, фото Орбакайте виклала в Stories на особистій сторінці в Instagram. У такий спосіб вона привітала з днем народження ще одну відому співачку, 51-річну Валерію.

На фото видно, що Христина в свої 47 років сміливо може похвалитися стрункою фігурою: срібляста бахрома вдало підкреслює її підтягнуті ноги і витончену худобу.

Валерія і Крістіна Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Новини Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою

Нагадаємо, раніше Орбакайте спантеличила знімком, на якому зображена зі слідами жорстоких побоїв на обличчі. Шанувальники були налякані подібним видовищем. Коли виявилося, що це просто розіграш, а на обличчі у Крістіни – грим, багато з них гостро розкритикували зірку за "дурні і недоречні жарти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте вразила шанувальників дивним фото. Артистка збентежила своїм зовнішнім виглядом, через яке її порівняли з чоловіком.

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