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45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою

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45-річна російська актриса Юлія Висоцька роздяглася на камеру і розбурхала шанувальників в мережі своєю неприродною худорбою.

Артистка позувала на знімку в крихітному бікіні, оголивши своє худорляве тіло. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники Висоцької активно почали коментувати спокусливий знімок зірки. Їхні думки розділилися. Багато хто дорікнули Юлії у самомилуванні і заявили, що показувати своє тіло в її віці – неприйнятно.

Інші ж обурилися тому, наскільки Юлія Висоцька схудла, вказавши їй на мінуси її фігури: відсутність округлих сідниць і грудей.

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"Хвороблива худорба": 45-річна російська актриса спантеличила мережу зовнішнім виглядом

Знайшлися й ті, хто розхвалив актрису за те, що вона підтримує себе в прекрасній формі і виглядає на свій вік чудово.

45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою
45-річна російська актриса роздяглася на камеру і вразила хворобливою худорбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 45-річна актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським у псковському Троїцькому соборі. На церемонію були запрошені лише найближчі члени родини, зокрема брат Кончаловського — режисер Микита Михалков.

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Особа
Юлія Висоцька
Тег
Новини Росії
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Ефремова Светлана
Ефремова Светлана
Моя 6лагодaрнocть тому, ктo пoказал мнe сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/wpxsvg5 Пpостo пpойдя пpoстoй опрoс пoлучилa почти пoлугодовую зарплатy)) Пoльзyйтecь, пока eсть вoзможноcть=)
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