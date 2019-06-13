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42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні

151.1тЧитати матеріал російською

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників спокусливим образом.

42-річна артистка показала фоловерам на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в чорному напівпрозорому платті довжини "міні".

Спокусливий наряд підкреслив жіночну і витончену фігуру Олени.

Олена Кравець та Володимир Зеленський

Олена Кравець та Володимир Зеленський

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Шанувальники зірки "Кварталу 95" похвалили її за зовнішній вигляд, зазначивши, що з віком вона стає тільки гарнішою і елегантнішою.

"Мрія поета", "Розкішна жінка", "Оленко, ви з роками стаєте ще гарнішою і жіночнішою", "Олена така красива!" – написали коментатори на адресу Кравець.

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42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні
42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні
42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні
42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

Пізніше вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позувала в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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Особи
Олена Кравецьстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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Спиридонова Галина
Спиридонова Галина
Огромное cпacибо тoму, кто пoказaл мне чyдо-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/3w33ukj Пpосто пpойдя пpocтой опpoс пoлучилa пoчти полyгoдoвyю зapплaтy)) Пользуйтеcь, пока ещe еcть вoзмoжнoсть=)
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
И ШО там такое на снимках, что надо в обморок падать??? Обоз потихоньку ТОГО...
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