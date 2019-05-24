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40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото

26.1тЧитати матеріал російською

Одіозна українська співачка Ані Лорак розбурхала мережу пікантним знімком, на якому позує в білизні.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на спокусливе фото Лорак, яке вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

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"Усередині таке..." Розлучена Лорак заінтригувала мережу новими стосунками

Артистка одягла білу коротку ночнушку, яка сексуально підкреслила її підтягнуте тіло. Багато фолловерів похвалили її за прекрасний зовнішній вигляд, інші ж помітили зміни в її фігурі.

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За думкаю користувачів мережі, Лорак дуже схудла, про що вони їй написали в коментарях під знімком в білизні.

"Ви неймовірно ніжна і сексуальна! Не впізнати, як схудла", – написали користувачі.

40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото
40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото
40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото
40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото
40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото
40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак уже показувала фото з цієї серії, де позувала в розстебнутій піжамі, демонструючи свою білизну.

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Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнесзіркиновини
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Не похудела, а морду опять перекроила!
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