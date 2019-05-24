40-річна Лорак в білизні здивувала змінами у фігурі: еротичне фото

Одіозна українська співачка Ані Лорак розбурхала мережу пікантним знімком, на якому позує в білизні.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на спокусливе фото Лорак, яке вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ані Лорак Instagram @anilorak

Артистка одягла білу коротку ночнушку, яка сексуально підкреслила її підтягнуте тіло. Багато фолловерів похвалили її за прекрасний зовнішній вигляд, інші ж помітили зміни в її фігурі.

Новини Лорак жахнула мережу вульгарною поведінкою за кордоном

За думкаю користувачів мережі, Лорак дуже схудла, про що вони їй написали в коментарях під знімком в білизні.

"Ви неймовірно ніжна і сексуальна! Не впізнати, як схудла", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак уже показувала фото з цієї серії, де позувала в розстебнутій піжамі, демонструючи свою білизну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!