25 років від дня смерті Курта Кобейна: чому фанати не вірять в самогубство

8 квітня 1994 року електрик Гері Сміт прибув до будинку музиканта Курта Кобейна, лідера гурту Nirvana, з метою встановлення системи безпеки. Довгий час Сміту не відчиняли, незважаючи на те, що в гаражі поруч з будинком стояв автомобіль і все вказувало на присутність господарів. Електрик став стукати у вікна, в одному з яких побачив нерухоме тіло Кобейна і рушницю поруч з ним.

Експертами було встановлено, що смерть настала три за дні до того - 5 квітня. Офіційна версія - самогубство, хоча і суперечить вона безлічі фактів, які не виявилися вагомими для підтвердження версії про умисне вбивство. OBOZREVATEL згадав, що відомо про смерть Курта Кобейна, навколо якої досі не вщухають суперечки.

Фото: rollingstone.com

З того самого дня пройшло вже 25 років, а смерть Кобейна продовжує бути відкритою темою для дискусій, доводів та обговорення різних фактів, яким так не знайшли пояснення. Часто в смерті рокера звинувачують його дружину Кортні Лав. А то і взагалі називають її замовницею. Проте, як стверджував приватний детектив Том Грант, якщо це і було вбивство, то комусь вдалося перетворити злочин в доволі правдоподібну картину суїциду.

Справа в тому, що музиканту неодноразово приписували депресію і суїцидальні нахили, що пізніше зіграло проти нього. Часто ці проблеми пов'язували зі зловживанням наркотиками та алкоголем.

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Так, в спробах суїциду Кортні Лав звинувачувала Кобейна всього за пару тижнів до смерті. 18 березня вона викликала поліцію, заявивши, що її чоловік замкнувся в кімнаті з рушницею і погрожував накласти на себе руки. Коли ж поліцейські прибули, рокер став переконувати їх, що не збирався вбивати себе і після сварки з дружиною просто хотів побути наодинці. Почувши про протести чоловіка, Лав відмовилася від своїх слів. Поліція ж конфіскувала кілька одиниць зброї і таблетки невідомого походження.

Кортні Лав і Курт Кобейн Фото: people.com

30 березня Кобейна помістили до клініку "Ексодус" в Лос-Анджелесі, де він мав пройти лікування від наркотичної залежності. На це музикант довго не погоджувався, а пізніше все одно втік. Кобейн скористався своєю кредиткою і взяв квиток про Сіетла. Там за день-два до смерті його помічали кілька разів, і кожен в різних місцях міста.

Тіло Курта Кобейна виявили в його будинку лише 8 квітня. Поруч з ним - рушницю і передсмертну записку. У ній музикант нібито стверджував, що вже давно не отримує задоволення від музики і зізнавався в почутті провини перед своїми близькими і фанами, яке так і не зміг здолати. У крові Кобейна виявили значну кількість героїну. І тут почалися суперечки.

Тіло Курта Кобейна Фото: ajc.com

Першим про умисне вбивство заговорив журналіст Річард Лі, який через тиждень після смерті музиканта випустив серію передач Kurt Cobain Was Murdered ("Курта Кобейна вбили"). У них Лі назвав деталі поліцейських звітів неправдоподібними. Цю версію пізніше підтримав і детектив Том Грант, якого найняла сама ж Кортні Лав.

Три головних нестиковки

На обох руках Курта Кобейна були виявлені сліди ін'єкцій. У крові - вміст введеної дози героїну. Однак вона перевищувала смертельну в три рази. Як стверджували медексперти, одна смертельна доза миттєво вводить людину в кому або вбиває взагалі. Найчастіше вона навіть не встигає витягти голку шприца з вени. Кобейн, в крові якого містилися три смертельні дози, навряд чи зміг би покласти шприц назад до спеціальної коробки з іншими інструментами, взяти рушницю і вистрілити собі в голову.

Особисті речі Курта Кобейна, виявлені поруч з тілом Фото: ajc.com

Фото: ajc.com

Оскаржив детектив Грант і передсмертну записку Кобейна. У ній він нібито не побачив прямої вказівки на бажання покінчити життя самогубством. За словами Гранта, лист швидше було адресовано шанувальникам рокера, яким він збирався повідомити, що покине музичний бізнес. До того ж останні рядки, в яких Кобейн закликав дружину "не зупинятися" та жити далі заради їхньої дочки, були написані з більш сильним натиском, ніж вся записка. Прихильників версії про вбивство вважають, що рядки були додані пізніше сторонньою людиною. Що правда, це не підтвердили експерти з почерку.

передсмертна записка Фото: ajc.com

Підігріла розмови про нестиковки і відсутність виразних відбитків пальців на рушницю, з якого нібито стріляв в себе Кобейн.

Чому Кортні Лав?

У своїх висновках детектив Грант прийшов до версії, що замовницею вбивства могла бути сама ж Кортні Лав. Її відносини з чоловіком останні місяці його життя були критичними і слідчий вирішив, що Лав просто злякалася можливого розлучення і вирішила позбутися чоловіка, отримавши тим самим його багатомільйонні статки. У разі розлучення їй дістався б лише 1 мільйон доларів.

До всього цього Гранта насторожила нелогічна поведінка і плутані показання Кортні Лав під час слідства. Том Грант був найнятий Кортні для пошуків музиканта, місцезнаходження якого було невідомо з 1 квітня (тобто з моменту втечі з реабілітаційної клініки), а також для з'ясування особистості людини, яка намагався скористатися заблокованою кредитною карткою Курта за кілька днів до його смерті. Пізніше Кортні зізналася Гранту, що збрехала щодо кредитної картки. Намагаючись обмежити пересування свого чоловіка, вона анулювала його карту, заявивши, що вона нібито була вкрадена.

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