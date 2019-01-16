10yearschallenge: новий інстаграм-флешмоб захопив знаменитостей

У мережі набуває популярність новий флешмоб "#10yearschallenge", суть якого показати два знімки, які зроблені в цьому році та 10 років тому. Популярні російські, українські і голлівудські зірки також не оминули його.

OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися якими знімками діляться знаменитості.

instagram.com/evalongoria

Акторка Єва Лонгорія

Співачка Мадонна

Акторка Орнелла Муті

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі

Єн Сомерхолдер, який також знімався у знаменитому серіалі про вампірів

Російський співак Олексій Воробйов

Кухар Ектор Хіменес-Браво, який прославився в Україні завдяки шоу "МастерШеф"

Хореограф і переможиця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали рідкісне фото примадонни радянської та російської естради, легендарної співачки Алли Пугачової, на якому вона зображена, ймовірно, трохи напідпитку. Так, Аллу Борисівну сфотографували під час застілля. На фото вона зображена з подругою.

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