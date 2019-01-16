10yearschallenge: новий інстаграм-флешмоб захопив знаменитостей

У мережі набуває популярність новий флешмоб "#10yearschallenge", суть якого показати два знімки, які зроблені в цьому році та 10 років тому. Популярні російські, українські і голлівудські зірки також не оминули його.
OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися якими знімками діляться знаменитості.
instagram.com/evalongoria
Акторка Єва Лонгорія
Співачка Мадонна
Акторка Орнелла Муті
Ornella Muti # 10yearchallenge #ornellamuti # 10yearsagochallenge #vs #today 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Ornella Muti🤐10 anni fa e oggi ! #fisicodaurlo #mammamia @ornellamuti @maisonfrancescoscognamiglio @germanissimo @dagocafonal @mara_venier @ debby82_ @robirvl @christian_cetorelli @skycap @ andreafachinetti87 @blueeyedfamily @ulyanasergeenko @ dannymacri_7 @ samuele.macri.5 @_e_r_iika @paolabaraleofficial @vanityfairitalia @diegopadula @ kaddarina.motus 💖💖 💖💖 photo by © ️naikerivelli
Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі
Єн Сомерхолдер, який також знімався у знаменитому серіалі про вампірів
Російський співак Олексій Воробйов
Кухар Ектор Хіменес-Браво, який прославився в Україні завдяки шоу "МастерШеф"
Хореограф і переможиця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова
Приєднуюся до # 10yearschallenge В 2009году я вийшла підкорювати сцену на шоу @dancestb і мені потрібно було 10 років, що нарешті-то стати переможцем, але вже на @ tanci1plus1 Дякую вам за любов і веру🤗💋, моєму тілу за труд🙏💃🏽 # ілонагвоздева # даяматьумеютанцевать # папа_я_молодец_gdc # танцiззiркамі # ігорьласточкін # 2009 # 2019
Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали рідкісне фото примадонни радянської та російської естради, легендарної співачки Алли Пугачової, на якому вона зображена, ймовірно, трохи напідпитку. Так, Аллу Борисівну сфотографували під час застілля. На фото вона зображена з подругою.
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