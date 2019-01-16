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#10yearschallenge: новий інстаграм-флешмоб захопив знаменитостей

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У мережі набуває популярність новий флешмоб "#10yearschallenge", суть якого показати два знімки, які зроблені в цьому році та 10 років тому. Популярні російські, українські і голлівудські зірки також не оминули його.

OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися якими знімками діляться знаменитості.

#10yearschallenge: новий інстаграм-флешмоб захопив знаменитостей

instagram.com/evalongoria

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Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали рідкісне фото примадонни радянської та російської естради, легендарної співачки Алли Пугачової, на якому вона зображена, ймовірно, трохи напідпитку. Так, Аллу Борисівну сфотографували під час застілля. На фото вона зображена з подругою.

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