100 мільйонів за добу: корейські кралі підірвали YouTube новим кліпом

Корейський поп-гурт BLACKPINK встановлює рекорди в YouTube новим треком Let's Kill This Love та ефектним кліпом до нього.

Всього за добу ролик зібрав на відео хостингу більше 100 мільйонів переглядів. На даний момент ця цифра наближається до 150 мільйонів.

Корейська поп вже не перший рік задає тренди в світовій музиці. І одним з великих представників цього жанру є група BLACKPINK, чиї кліпи збирають сьогодні в YouTube сотні мільйонів переглядів.

BLACKPINK з'явилася на ринку в 2016 році. Гурт складається з чотирьох учасниць: Джіс, Дженні, Розе та Ліси. Ефектна зовнішність учасниць колективу, злагоджена робота в кадрі і хітові мотиви стали запорукою успіху.

У своїх треках BLACKPINK змішують корейську та англійську. Що правда, останній сингл Kill This Love практично повністю написаний англійською. Цього року гурт виступить на всесвітньо відомому фестивалі Coachella, причому – не тільки в день відкриття 12 квітня, але ще і 19 квітня, в другій частині фестивалю.

Фото: showasia.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка в 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

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