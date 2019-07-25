44-річна австралійська співачка зачала дитину за допомогою ЕКО

44-річна австралійська співачка Наталі Імбрулья завагітніла за допомогою донора сперми.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото в сукні, де видно її живіт. Наталі була відверта з шанувальниками і розповіла, що для того щоб завагітніти, вона вдалася до процедури ЕКО.

Наталі Імбрулья Instagram@natalie_imbruglia

"У мене є для вас важливе оголошення. Ні, я не проковтнула кавун! Цієї осені я чекаю появи на світ свого первістка. Для тих, хто близько мене знає, не секрет, що я хотіла цього багато років, і рада, що це стало можливим за допомогою процедури ЕКО і донора сперми. Я більше нічого не буду говорити на цю тему публічно. Однак я дуже схвильована цією новою сторінкою в моєму житті: у мене виходить альбом, і я стану мамою", — поділилася співачка.

Наталі Імбрулья Instagram@natalie_imbruglia

Фоловери відразу ж почали вітати співачку з вагітністю та висловили впевненість, що Наталі буде прекрасною мамою.

"Прекрасні новини", "Вітаємо", "Щасливі за тебе, знаємо як ти хотіла стати мамою", "Вітаємо, це прекрасно", — написали в мережі.

Нагадаємо, в кінці 90-х про Наталі дізнався весь світ, її хіти "Torn" і "Big Mistake" очолили вершини світових чартів.

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