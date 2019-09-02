"Неймовірна!" Відома ведуча зачарувала мережу стильним вбранням

Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала інтернет-користувачів стильним вбранням.
35-річна зірка відвідала перший день Ukrainian Fashion Week в total white. Знімком з заходу вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.
На ній були надіті штани з високою талією, ніжно-рожевий кроп-топ, накидка і капелюх.
"Світський сезон розпочався! Знімаємо нон-стоп", – підписала кадр Осадча.
Катя Осадча
instagram.com/kosadcha
Фоловери знаменитості оцінили її наряд і залишили хвалебні коментарі під постом.
Скріншот
instagram.com/kosadcha
Скріншот
instagram.com/kosadcha
Відзначимо, що Ukrainian Fashion Week проходить в "Мистецькому арсеналі" з 31 серпня по 4 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше напівгола Осадча викликала захват пікантним фото.
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