"Неймовірна!" Відома ведуча зачарувала мережу стильним вбранням

Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала інтернет-користувачів стильним вбранням.

35-річна зірка відвідала перший день Ukrainian Fashion Week в total white. Знімком з заходу вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

На ній були надіті штани з високою талією, ніжно-рожевий кроп-топ, накидка і капелюх.

"Світський сезон розпочався! Знімаємо нон-стоп", – підписала кадр Осадча.

Катя Осадча instagram.com/kosadcha

Фоловери знаменитості оцінили її наряд і залишили хвалебні коментарі під постом.

Скріншот instagram.com/kosadcha

Скріншот instagram.com/kosadcha

Відзначимо, що Ukrainian Fashion Week проходить в "Мистецькому арсеналі" з 31 серпня по 4 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше напівгола Осадча викликала захват пікантним фото.

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