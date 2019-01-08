''Не замерзни'': Лорак викликала заздрість через відпочинок у теплих краях

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, похвалилася відпочинком у Майамі (штат Флорида, США).

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок на тлі бірюзових вод затоки Біскейн, чим викликала заздрість у шанувальників.

"Мій зимовий ранок", – підписала співачка під фото, на якому одягнена в літній одяг.

Користувачі, незважаючи на часту критику на адресу зірки, цього разу були більш прихильні, а навіть не накинулися на вбрання Лорак.

"Класний прикид", "Заздрю білою заздрістю", "Яка краса", "Лазарєв сфотографував", "Не замерзни", – із заздрістю написали шанувальники, які в ці зимові дні змушені кутатися в пуховики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак показала фото з відпочинку в Маямі з російським артистом Сергієм Лазарєвим. Як стало відомо, в тих краях також розважається скандальний чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу.