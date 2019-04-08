Не втрималася! Подруга випадково розкрила стать дитини Меган Маркл

Знаменита тенісистка Серена Вільямс, яка є найкращою подругою принца Гаррі Меган Маркл, випадково розкрила стать майбутньої дитини королівської пари.

Так, в інтерв'ю E! News вона відповідала на питання про те, які поради може дати майбутнім матерям. У цей момент тенісистка згадала про свою подругу Меган Маркл, яка скоро повинна народити, і, говорячи про майбутнє малюка, назвала його "вона".

Саме ця обмовка навела публіку на думки, що герцоги Сассекські очікують дівчинку.

Серена Вільямс і Меган Маркл InStyle.ru

Неясно, чи зрозуміла Серена, що проговорилася, назвавши майбутню дитину Меган "вона", а не "він". При цьому тенісистка швидко перевела тему розмови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл перед народженням первістка вирішили влаштувати собі романтичний уїк-енд.

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