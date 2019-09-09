"Не розрахував": Білан зганьбився п'яним виступом у Росії. Відео

Популярний російський співак Діма Білан зганьбився виступом на дні міста в Самарі.

Численні фото та відео з обуренням з'явилися в соціальних мережах. Жителі Самари поскаржилися, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки і показував вульгарні рухи.

Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Незабаром після концерту в мережі з'явилася петиція від жителів Самари, які зажадали у місцевої влади публічних вибачень за запрошення артиста.

Білан зганьбився п'яним виступом у Самарі tvc.ru

Сам Білан відреагував на звинувачення на своїй сторінці в Instagram. "Пробач мене, Самаро!" – написав він, навіть не заперечуючи своєї провини.

Артист записав відеозвернення до жителів міста. "Друзі! Мій концерт у Самарі, який пройшов буквально вчора. Я схибив. Я виступав на сцені в нетверезому вигляді. Я зустрів друзів у гримерці і взагалі в готелі. Випив коньяк і не розрахував. Ну не розрахував", – виправдався він.

Артист також розповів, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, тому алкоголь для нього вийшов зі звички і так сильно подіяв у Самарі.

Щоб виправити ситуацію, Білан пообіцяв провести для жителів Самари безкоштовний якісний концерт, а також подарувати дитячий майданчик і медичне обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка МакSим шокувала фанатів виступом у п'яному вигляді.

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