"Не розрахував": Білан зганьбився п'яним виступом у Росії. Відео

Популярний російський співак Діма Білан зганьбився виступом на дні міста в Самарі.
Численні фото та відео з обуренням з'явилися в соціальних мережах. Жителі Самари поскаржилися, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки і показував вульгарні рухи.
Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Незабаром після концерту в мережі з'явилася петиція від жителів Самари, які зажадали у місцевої влади публічних вибачень за запрошення артиста.
Білан зганьбився п'яним виступом у Самарі
tvc.ru
Сам Білан відреагував на звинувачення на своїй сторінці в Instagram. "Пробач мене, Самаро!" – написав він, навіть не заперечуючи своєї провини.
Артист записав відеозвернення до жителів міста. "Друзі! Мій концерт у Самарі, який пройшов буквально вчора. Я схибив. Я виступав на сцені в нетверезому вигляді. Я зустрів друзів у гримерці і взагалі в готелі. Випив коньяк і не розрахував. Ну не розрахував", – виправдався він.
Артист також розповів, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, тому алкоголь для нього вийшов зі звички і так сильно подіяв у Самарі.
Щоб виправити ситуацію, Білан пообіцяв провести для жителів Самари безкоштовний якісний концерт, а також подарувати дитячий майданчик і медичне обладнання.
Сьогодні на День міста Самари запросили Білана. Багато їхали на площу саме заради нього, подивитися-послухати. Це був треш. Діма вийшов в невміняемом стані, настільки під кайфом, що навіть страшно було, не помре чи прямо тут і Сейс. Голоси немає зовсім, півня такого запускав - але це тільки коли співати намагався. В принципі, не співав майже. Музика звучить, а голосу нема. Рука з мікрофоном не піднімалася .. Сідав на сцену, зітхав так тяжко, нісенітниця якусь ніс .. Люди обурювалися або просто сміялися. Провідні ледве прибрали його зі сцени. Він щось ще хотів заспівати, перебивав їх, але його в спину прямо виштовхали. Ганьба! Не можна ж так виходити на сцену, в день гоода, народу було близько 40000, як же не соромно! # Білан # ДімаБілан # деньгородаСамара2019 # ПозорБілану
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка МакSим шокувала фанатів виступом у п'яному вигляді.
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