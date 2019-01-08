Не разом: у мережі помітили дивний нюанс у поведінці Галкіна і Пугачової

Користувачі мережі помітили дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна.

На викладеній у Instagram гумористом фотографії з друзями подружжя стоїть дуже далеко один від одного. Цей факт спантеличив шанувальників.

"Дивно, що Максим із Аллою стоять віддалік один від одного", "Хто це Максимку так затиснув?", "А Макс все далі і далі!" – пишуть вони в коментарях.

Алла Пугачова і Максим Галкін НТВ

При цьому вони розкритикували одяг Пугачової.

"Пора вже відповідати своєму віку, а не молодитися під "піонерку","На жінку не схожа!","У шортах з худими старечими колінами", – написали вони про образ примадонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Алла Пугачова відмовилася в цьому році від дорогих новорічних корпоративів та провела свято в колі сім'ї. Відзначається, за один виступ їй пропонували 300 тисяч євро (близько 9,5 млн грн).