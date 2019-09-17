"Не потрібні доповнення!" Російська зірка збунтувалася проти перейменування Криму

Російська актриса Евеліна Бледанс, яка народилася у Ялті, виступила категорично проти зміни офіційної назви вкраденого РФ в України півострова Крим.

Як передає телеканал "360", вона зазначила, що слово "Таврида" особисто у неї не викликає ніяких асоціацій.

"Криму не потрібні доповнення. Це настільки потужне слово саме по собі, настільки потужна енергетика йде і від слова, і від півострова, що до нього ще щось приписувати, я вважаю, абсолютно не потрібно", – стривожилася актриса.

Крим хочуть перейменувати Ілюстрація

Крім того, як з'ясувалося, глава кримської автономії греків Іван Шонус заявив, що жителі півострова не готові до таких радикальних змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий віце-прем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник республіки при президентові РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим – Тавриду.

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