"(НЕ)олігархічна (НЕ)залежність": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, чи зможе президент звільнитись від впливу

У п'ятницю, 25 жовтня, о 21.00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики, громадські діячі, шахтарі та представники бізнесу обговорять тему "(НЕ)олігархічна (НЕ)залежність: чи зможе президент звільнитись від впливу олігархів?"
Трансляцію можна буде переглянути на сторінці шоу в Facebook або на Yuotube-каналі @shusteronline.
Участь в обговоренні візьмуть:
Анонс "Свобода слова Савіка Шустера"
Скріншот
Андрій Герус, нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ,
Віталій Шабунін, голова ГО “Центр протидії корупції”
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”,
Євген Потураєв, нардеп від “Слуги народу”
Дмитро Вовк, (голова НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямому включенні Skype),
Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп від ВО "Батьківщина",
Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, Міністр палива та енергетики (2005-2006),
Іванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп від "Європейської Солідарності",
Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина",
Віталій Купрій, нардеп VIII скликання,
Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК,
Василь Котко, Президент союзу “Перша енергетична асоціація України”.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський пояснив, як з'явилася каста олігархів в Україні.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram