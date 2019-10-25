"(НЕ)олігархічна (НЕ)залежність": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, чи зможе президент звільнитись від впливу

У п'ятницю, 25 жовтня, о 21.00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики, громадські діячі, шахтарі та представники бізнесу обговорять тему "(НЕ)олігархічна (НЕ)залежність: чи зможе президент звільнитись від впливу олігархів?"

Трансляцію можна буде переглянути на сторінці шоу в Facebook або на Yuotube-каналі @shusteronline.

Участь в обговоренні візьмуть:

Анонс "Свобода слова Савіка Шустера" Скріншот

Андрій Герус, нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ,

Віталій Шабунін , голова ГО “Центр протидії корупції”

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”,

Євген Потураєв , нардеп від “Слуги народу”

Дмитро Вовк , (голова НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямому включенні Skype),

Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп від ВО "Батьківщина",

Іван Плачков , голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, Міністр палива та енергетики (2005-2006),

Іванна Климпуш-Цинцадзе , нардеп від "Європейської Солідарності",

Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина",

Віталій Купрій , нардеп VIII скликання,

Віталій Бутенко , директор з комерційної діяльності ДТЕК,

Василь Котко, Президент союзу “Перша енергетична асоціація України”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський пояснив, як з'явилася каста олігархів в Україні.

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