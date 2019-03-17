Не гастролюють в Росії: топ-10 найбільш принципових українських зірок

Не всі українські артисти вважають виступи в Росії нормою, багато з них засуджують своїх колег за гастролі на території країни-агресора, а самі вже давно озвучили свою позицію, щодо заробляння грошей на крові.

Радіо "Максимум" опублікувало підбірку топ-10 українських виконавців, які принципово не гастролюють в РФ.

Onuka

Karabas LIVE

Лідерка гурту Ната Жиженко неодноразово казала, що гурт часто запрошують виступити на концертах в Росії, але колектив повністю відмовився від гастролів в РФ.

"Шанувальників навіть зараз у нас є там багато, але ONUKA поки що не їздить до Росії і не поїде, поки ситуація в країні не владнається", – наголошує співачка.

Більше того, у 2017 році Onuka запрошували виступити на концерті у Чехії, де окрім українського гурту мали виступати артисти з Росії. Учасники колективу відмовилися виступати на одній сцені з росіянами і домоглися того, щоб виступати сольно.

The Hardkiss

"Новини 24"

У свій час гурт повністю відмовився від виступів у Росії не лише на концертних площадках, а й на корпоративах.

"У Росії великий ринок і безумовно великі гроші в плані бізнесу. Наше рішення не виступати там – серйозний крок. При чому ми не виступаємо в Росії не тільки на відкритих преміях, телевізійних програмах, а й не даємо концерти “в тиху” – не їздимо навіть на корпоративи. Таке рішення було ухвалено всією командою, тому що це заробіток всіх і ми відповідаємо за тих, хто у нас працює", – підкреслює лідер гурту Юлія Саніна.

Анастасія Приходько

"Новини 24"

Співачка повністю відмовилася від концертів у Росії з початком її військової агресії проти України, і це не дивлячись на те, що співачка стала популярною завдяки російській “Фабриці зірок”, представляла Росію на "Євробаченні" у 2009 році та понад сім років прожила в РФ.

Приходько постійно критикує своїх колег, котрі досі співають на території країни-агресора і наголошує, що не буде виступати в РФ за будь-які гроші.

"Росія для мене закрита, не знаю, що має статися, щоб щось змінилося в моїй голові, будь-які гроші світу мене не змусять віддати все те, що я зробила тут", – говорить Приходько.

Бумбокс

Concert.ua

Рішення відмовитися від гастролей у Росії в колективі гурту прийняли однойстайно. Незважаючи на велику кількість фанатів, колектив вирішив що є більш важливі речі ніж слава.

"Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах. Є правда, а є неправда. Існують штуки важливіші, ніж слава. Ці штуки – це долі і життя людей, таких же, як ти. Не можна відгородиться славою та ігнорувати події, настільки важливі. Це справа честі, – відзначає фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк.

Тіна Кароль

"Новини 24"

Ще одна українська співачка, яку дуже люблять в Росії, зайняла тверду позицію щодо виступів у Росії.

"Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні. Я люблю свою країну, яка мене виростила. Цього року ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогинатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич", – заявила Кароль.

Океан Ельзи

"Новини 24"

Окрім того, що гурт самостійно вирішив не давати концерти на територій РФ з початком війни на Донбасі, учасникам колективу взагалі заборонили в’їзд на територію РФ, назвавши Вакарчука націоналістом.

"Зрозуміло, що ми сумуємо за мільйонами наших прихильників в Росії, а вони ще більше сумують за нами. Зате багато з них мають змогу приїздити на наші концерти в Україну", – каже Вакарчук.

KOZAK SYSTEM

АиФ-Украина

Гурт не лише не виступає на території країни-агресора, а й випускає антиросійські пісні, які в Україні стають справжніми хітами.

"На руках у росіян – кров наших братів. Не можна грати в країні, яка веде війну проти твого народу, не можна виступати перед людьми, яких ти не поважаєш. Більше того, мені здається, що навіть через кілька років, коли влада в Росії зміниться, особливого бажання виступати там не буде", – заявив фронтмен гурту Іван Леньо.

СКАЙ

"Новини 24"

Лідер гурту Олег Собчук давно заявив, що український колектив не поїде до Росії, доки в Україні не настане мир.

"Погодимось в Росії, коли закінчиться путінський режим і до влади прийдуть адекватні люди. Творчість повинна бути без кордонів, у кожній країні є хороші та мудрі люди, які страждають від того, що їхній улюблений музикант чи гурт не має змоги дати концерт через якісь політичні непорозуміння. Такого не повинно бути сьогодні, але, на жаль, зараз саме така ситуація", – сказав Собчук.

Тартак

Ivona

Український гурт і до війни не виступав в Росії, звісно ж, і зараз позиція колективу залишається очевидною.

"Мені важко оцінювати моїх колег, які їздять виступати в Росію, тому що я ніколи не виступав там. Я засуджую антиукраїнські виступи, появу на концертах, які носять антиукраїнський душок, якісь концерти до дня захисника вітчизни в Кремлівському палаці – такі концерти я засуджую", – говорить лідер гурту Сашко Положинський.

Антитіла

Ivona

Фронтмен гурта Тарас Тополя не приховує, що раніше мріяв про популярність в Росії, і він її отримав. Однак після анексії Криму Тополя ні секунди не вагався який вибір йому зробити.

"Треба розуміти, що коли це сталося (активні бойові дії на сході України), була весна 2014 року. Фестиваль "Нашествие" планувався на літо. Але те, що відбувалося на сході України в той момент, ті новини і факти, сотнями гинули люди… То вибір був очевидний. Не було навіть ніяких роздумів, їхати чи не їхати. Ми відмовилися від концертів у РФ", – зізнається Тарас.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер, ведучий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, оскільки виступати перед агресором — це низькокультурно і малоінтелектуально.

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