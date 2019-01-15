''Не дозволю цього'': скандальний Полунін відреагував на гучне звільнення

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, поміркував про чоловічу та жіночу енергію.
Про це він написав у своєму Instagram, відреагувавши на звільнення з Паризької опери за гомофобні та сексистські заяви в соцмережі.
"Ми не можемо зрівняти або зробити однакову чоловічу і жіночу енергію. Це порушить баланс природи і життя. Я цього не дозволю", – написав він.
Користувачі в коментарях подискутували про те, чи пише сам Полунін свої пости в мережі. Деякі були впевнені, що він цього не робить.
Сергій Полунін
"Тільки ось Сергій тут не пише", "Сергія тут немає! Автор всього цього не він", – заступилися на танцюриста деякі користувачі.
We can not Make Female and Male energy flat or the same we will destroy the balance of nature and life I will not let that happen . Ми не можемо зрівняти або зробити однакову Чоловічу і Жіночу енергію Це Порушить Баланс Природи і Життя Я цього не допущу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Полунін спровокував скандал в мережі, вставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яку набив у себе на грудях.
Також він дозволив собі висловлювання про рівність статей, упрекнув чоловіків.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
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