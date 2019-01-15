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''Не дозволю цього'': скандальний Полунін відреагував на гучне звільнення

2.5тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, поміркував про чоловічу та жіночу енергію.

Про це він написав у своєму Instagram, відреагувавши на звільнення з Паризької опери за гомофобні та сексистські заяви в соцмережі.

"Ми не можемо зрівняти або зробити однакову чоловічу і жіночу енергію. Це порушить баланс природи і життя. Я цього не дозволю", – написав він.

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Користувачі в коментарях подискутували про те, чи пише сам Полунін свої пости в мережі. Деякі були впевнені, що він цього не робить.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

instagram

"Тільки ось Сергій тут не пише", "Сергія тут немає! Автор всього цього не він", – заступилися на танцюриста деякі користувачі.

''Не дозволю цього'': скандальний Полунін відреагував на гучне звільнення
''Не дозволю цього'': скандальний Полунін відреагував на гучне звільнення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Полунін
Тег
шоу-бизнес
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