Не Бредлі Купер: Леді Гагу підловили на поцілунку з новим чоловіком

Американська поп-виконавиця Леді Гага після скандалу із розлученням Бредлі Купера і Ірини Шейк засвітилася на публіці з новим чоловіком.

За даними видання People, її піймали за поцілунком з бойфрендом. Це ставить крапку в плітках щодо її роману з колишнім чоловіком російської моделі.

Уточнюється, що Гага мило проводила час в компанії звукорежисера Дена Хортона. Парочка снідала в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. За словами відвідувачів, співачка зі своїм супутником виглядала дуже щасливою.

Леді Гага цілується з Деном Хортоном People

Гага вбралася в короткі шорти і майку на зустріч із новим бойфрендом, продемонструвавши фігуру.

За поглинанням їжі вони провели всього близько години, після чого поїхали в невідомому напрямку, сховавшись від сторонніх поглядів.

"Вони цілувалися і багато розмовляли. Їх столик був поруч з тротуаром, так що її явно не бентежило, що їх все бачать. Вона виглядала дуже щасливою", – розповів один з відвідувачів ресторану.

Леді Гага з Деном Хортоном People

Парочку застукали в ресторані People

Леді Гага виглядала щасливою People

Як повідомляв OBOZREVATEL, відносини Бредлі Купера та Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Купер розлучився з дружиною через 78-річну матір. У Ірини Шейк виникли напружені відносини з Глорією Купер, яка разом з сином живе в його будинку в Лос-Анджелесі.

Пізніше співачку зацькували в мережі через розлучення Шейк, вставши на бік моделі. Відомий російський гуморист Семен Слєпаков навіть записав з цього приводу цілий оповідь.

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