Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Не Бредлі Купер: Леді Гагу підловили на поцілунку з новим чоловіком

1.5т Читати матеріал російською

Американська поп-виконавиця Леді Гага після скандалу із розлученням Бредлі Купера і Ірини Шейк засвітилася на публіці з новим чоловіком.

За даними видання People, її піймали за поцілунком з бойфрендом. Це ставить крапку в плітках щодо її роману з колишнім чоловіком російської моделі.

Уточнюється, що Гага мило проводила час в компанії звукорежисера Дена Хортона. Парочка снідала в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. За словами відвідувачів, співачка зі своїм супутником виглядала дуже щасливою.

Леді Гага цілується з Деном Хортоном

Леді Гага цілується з Деном Хортоном

People

Гага вбралася в короткі шорти і майку на зустріч із новим бойфрендом, продемонструвавши фігуру.

Новини
Мама Леді Гаги сказала, хто винен в розлученні Купера і Шейк

За поглинанням їжі вони провели всього близько години, після чого поїхали в невідомому напрямку, сховавшись від сторонніх поглядів.

"Вони цілувалися і багато розмовляли. Їх столик був поруч з тротуаром, так що її явно не бентежило, що їх все бачать. Вона виглядала дуже щасливою", – розповів один з відвідувачів ресторану.

Леді Гага з Деном Хортоном

Леді Гага з Деном Хортоном

People

Парочку застукали в ресторані

Парочку застукали в ресторані

People

Леді Гага виглядала щасливою

Леді Гага виглядала щасливою

People

Як повідомляв OBOZREVATEL, відносини Бредлі Купера та Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Купер розлучився з дружиною через 78-річну матір. У Ірини Шейк виникли напружені відносини з Глорією Купер, яка разом з сином живе в його будинку в Лос-Анджелесі.

Пізніше співачку зацькували в мережі через розлучення Шейк, вставши на бік моделі. Відомий російський гуморист Семен Слєпаков навіть записав з цього приводу цілий оповідь.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особи
Леді Гага Бредлі Купер Ірина Шейк
Місце
США
Теги
шоу-бизнес плітки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel