Названого нового учасника шоу "Танці з зірками-2019"

Новим учасником популярного шоу "Танці з зірками" став ведучий проекту "Одруження наосліп" Даніель Салем.

Про це стало відомо завдяки "#танціззіркаміchallenge", який проходить в офіційному Instagram-каналі проекту (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Темпераментний ведучий проекту "Одруження наосліп" Даніель Салем приймає #танціззіркаміchallenge і вже готується до свого танцювального дебюту в шоу", – йдеться в повідомленні.

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Тепер дискобол відправився до епатажної співачки MARUV (Анна Корсун) і солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої.

"Можливо, Надя Дорофєєва повернеться на проект ще раз, щоб отримати перемогу? І чи погодиться MARUV вийти на паркет країни цього сезону? Скоро дізнаємося", – підсумували в повідомленні.

Даніель Салем прийняв виклик скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими названими учасниками нового сезону стали телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дізельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк і Надія Матвєєва.

Пізніше в мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону – багато шанувальників шоу хотіли побачити на паркеті українського музиканта Потапа.

Також виклик на участь в проекті взяли ведуча "Сніданок з" 1 + 1 "Людмила Барбір, актриса Ксенія Мішина і актор Олексій Яровенко.

Журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

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