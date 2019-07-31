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Названого нового учасника шоу "Танці з зірками-2019"

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Новим учасником популярного шоу "Танці з зірками" став ведучий проекту "Одруження наосліп" Даніель Салем.

Про це стало відомо завдяки "#танціззіркаміchallenge", який проходить в офіційному Instagram-каналі проекту (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Темпераментний ведучий проекту "Одруження наосліп" Даніель Салем приймає #танціззіркаміchallenge і вже готується до свого танцювального дебюту в шоу", – йдеться в повідомленні.

Названого нового учасника шоу "Танці з зірками-2019"

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Тепер дискобол відправився до епатажної співачки MARUV (Анна Корсун) і солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої.

"Можливо, Надя Дорофєєва повернеться на проект ще раз, щоб отримати перемогу? І чи погодиться MARUV вийти на паркет країни цього сезону? Скоро дізнаємося", – підсумували в повідомленні.

Даніель Салем прийняв виклик

Даніель Салем прийняв виклик

скріншот

Темпераментний ведучий проекту Одруження наосліп Даніель Салем @daniel_jihad_salem пріймає # танціззіркаміchallenge и Вже готовится к свого танцювальна дебюту в шоу 🎉 Чарівний дискобол прямує далі – до яскравої співачкі Наді Дорофєєвої та епатажної артистки MARUV. Можливо, @nadyadorofeeva повернеться на проект ще раз, аби здобути победу? І чи Погода @maruvofficial війта на головний паркет країни цього сезону? Скоро дізнаємось 😉 # танціззіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими названими учасниками нового сезону стали телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дізельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк і Надія Матвєєва.

Пізніше в мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону – багато шанувальників шоу хотіли побачити на паркеті українського музиканта Потапа.

Також виклик на участь в проекті взяли ведуча "Сніданок з" 1 + 1 "Людмила Барбір, актриса Ксенія Мішина і актор Олексій Яровенко.

Журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

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Особи
Надія Дорофєєва MARUV
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Танці з зірками
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